Savona, alla Ubik la presentazione del romanzo “Cena di classe. Il primo caso dell'avvocato Meroni”

Sabato 22 ottobre, alle ore 18 presso la Libreria Ubik di Savona, si svolgerà l'incontro con gli scrittori Alessandro Perissinotto e Piero D'Ettorre. Per l'occasione sarà presentato il romanzo “Cena di classe. Il primo caso dell'avvocato Meroni” (Mondadori).

Introduce l'incontro lo scrittore Andrea Novelli.

TRAMA

Un'indagine difensiva che finirà per coinvolgere tutti i compagni di classe della vittima e dell'imputato, riportando a galla odi, amori e rancori mai sopiti.

L'avvocato Giacomo Meroni è alle prese con un caso complicato. Riccardo Corbini, un grigio ingegnere sulla cinquantina, è appena stato arrestato con un'accusa pesantissima: lo stupro e l'uccisione di una compagna di liceo durante una cena di classe di 34 anni prima. Corbini è un colpevole al quale garantire un giusto processo o un innocente che deve essere salvato dall'errore giudiziario? Giacomo sa che il compito dell'avvocato non è stabilire la verità; eppure, per lui, scoprirla fa la differenza. Per questo si impegna in un'indagine difensiva che finirà per coinvolgere tutti i compagni di classe della vittima e dell'imputato, riportando a galla odi, amori e rancori mai sopiti.