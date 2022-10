Albenga, si parla di solidarietà: il 28 ottobre il convegno “La Figura del Volontario”

Venerdì 28 ottobre alle ore 21.00 all’Auditorium San Carlo di Albenga si terrà il convegno “La Figura del Volontario”.

All’incontro parteciperà Flavio Lotti, ideatore della marcia della pace di Parugia-Assisi e coordinatore del Tavolo della Pace.

Afferma Martina Isoleri, consigliere delegato al Volontariato e alla Gentilezza: “Si tratta di un evento importante, avremo infatti la possibilità di dialogare con una persona che in questi anni ha fatto del volontariato e della cooperazione internazionale il centro del suo lavoro. Questo convegno è il frutto del percorso con la consulta del volontariato, che ha visto un primo momento di presentazione delle Associazioni alla città di Albenga mediante stand situati nelle piazze del centro storico e continuerà poi con l’incontro tra le Associazioni e le scuole superiori presenti nel nostro territorio. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno contribuito alle diverse iniziative”.

Aggiunge l’assessore agli Eventi Marta Gaia: “L’evento fa parte delle iniziative proposte per il mese della gentilezza. Questo incontro acquista ancora più valore in un momento come quello che stiamo vivendo in cui ancora una volta vengono messi in discussione i valori fondamentali di pace rispetto e uguaglianza. Ringrazio la consigliera Martina Isoleri per il suo lavoro di coordinamento con le associazioni”.