Continua la raccolta fondi per l’ecocardiografo per l’ospedale di Albenga: "Proprietà del comune, in comodato al Santa Maria di Misericordia"

Un ecocardiografo per l'ospedale di Albenga: la raccolta fondi prosegue. La richiesta era partita dal dottor Shahram Moshiri, primario di cardiologia dei nosocomi di Pietra Ligure e Albenga: "Sarebbe indispensabile un altro ecocardiografo, oltre alla dotazione attuale, per ridurre le liste di attesa ed evitare trasferimenti, a volte problematici, per i pazienti del comprensorio ingauno”.

Il sindaco Riccardo Tomatis e il consigliere comunale Gerolamo Calleri, in perfetta collaborazione bipartisan tra maggioranza e opposizione, fecero subito loro la proposta del dottor Moshiri che venne “lanciata” pubblicamente dai Fieui di caruggi in un momento significativo: la consegna del Premio Fionda di legno 2022 al giornalista Sigfrido Ranucci. Fu comunicato dal palco del Teatro Ambra che sarebbe stato aperto un conto corrente per raccogliere le offerte.

Lo stesso Ranucci decise immediatamente di devolvere la somma raccolta a scopo benefico in occasione del premio Fionda a tale scopo. Per questo motivo i Fieui di caruggi hanno versato sul conto corrente “Un ecocardiografo per l'ospedale di Albenga” 5.160 euro.

Gli artefici dell'iniziativa sottolineano due importanti particolari: "La raccolta per l'acquisto di uno strumento sanitario così essenziale vuole testimoniare che il comportamento della popolazione, impegnata in una forte protesta per riavere un ospedale efficiente, non è solo critico, ma costruttivo e fiducioso in una soluzione che salvaguardi la salute degli abitanti. Inoltre l'ecocardiografo, una volta acquistato, sarà concesso in comodato gratuito all'Asl 2, ma resterà di proprietà del comune di Albenga per evitare che sia destinato e utilizzato in modo non corrispondente alla volontà dei donatori".

Per chi volesse contribuire è stato aperto un conto apposito (n. 008541) presso il Banco BPM di Albenga (ex Banca popolare di Novara) in viale Martiri della Libertà. Il conto è denominato "Un ecocardiografo per l'ospedale di Albenga", Iban IT97 U 05034 49251 000000008541.