Scuola: come ottenere un Piano Didattico Personalizzato? Se ne parla a Finale

Esiste, oggi, in Italia, la possibilità di disporre di un Piano Didattico Personalizzato per il proprio figlio? E se sì, in che modo?

Questo il tema al centro della prossima conferenza organizzata da Rete Genitori Lettere Volanti APS (Associazione di Promozione Sociale). Questa realtà, facente parte della Consulta del Volontariato di Finale Ligure, fin dalla sua fondazione si batte per i diritti degli scolari e degli studenti caratterizzati da DSA (Differenti Stili di Apprendimento) e BES (Bisogni Educativi Speciali).

L’appuntamento è per il 28 ottobre alle ore 21 presso la Sala Gallesio di via Tommaso Pertica, 24 a Finalmarina e la relatrice sul tema sarà l’avvocato Simona Vichi.

Che cosa prevede la legge italiana in merito al PDP (Piano Didattico Personalizzato)? Come si può presentare una richiesta efficace? L’argomento verrà osservato sotto questi aspetti anche mediante l’analisi accurata di casi pratici.