Riaccendi la tua passione con i sex toys

Dopo diversi anni trascorsi insieme, la routine si stabilisce nella coppia, il che è normale. Questa situazione non segna la fine della coppia, ma può creare tensioni. E così siete solo due estranei che vivono sotto lo stesso tetto. Ti manca la piccola scintilla che un tempo animava la relazione? La passione di una volta è solo un lontano ricordo? Vuoi riscoprire le sensazioni dei tuoi primi appuntamenti, dei tuoi primi anni insieme? È possibile, riaccendi la fiamma nella tua relazione con i sex toys!

Prova i giocattoli sessuali da solo o in compagnia

Quando si tratta di sex toys, la scelta è tua. I più semplici e basilari sono i migliori. Ma non esitare a testare giocattoli sessuali più complessi. Dildo, uovo vibrante, cunei anali, le possibilità sono numerosissime. Potrai trovare sex toys sia per uomini che per donne.

Perché optare per un plug anale?

Il plug anale è un sex toy la cui missione è quella di stimolare l'ano, alla ricerca del piacere anale. Se vuoi provare nuove sensazioni in coppia questo sex toy potrebbe essere quello giusto.

Spesso di forma conica, viene inserito nell'ano per stimolare tutte le terminazioni nervose ivi presenti. Questo sex toy anale di solito ha una maniglia o una base più ampia. Questo lo rende più facile da maneggiare per l'inserimento e anche per evitare che venga risucchiato durante le pratiche anali. Può essere usato da solo per esplorare quest'area spesso sconosciuta e può anche essere utile per prepararti alla penetrazione anale.

Un giocattolo anale è adatto a tutti! Uomini, donne e coppie: esplorare il proprio ano può portare anche all'orgasmo anale. Molte terminazioni nervose si trovano in questa cavità, il che la rende una zona erogena molto interessante.

Per avere un rapporto soddisfacente con la tua compagna preparati con un fleshlight

Il fleshlight è un sex toy maschile, che si presenta sotto forma di un tubo, in cui troviamo una riproduzione di una vagina, una bocca o un ano. Permette agli uomini, inserendo il loro pene all'interno, di dar loro piacere. Questo sex toy consente di imitare la penetrazione vaginale, anale o orale e ti prepara ad un rapporto con la tua compagna senza ansia da prestazione. Generalmente in silicone o materiale molto simile, il fleshlight viene modellato su vagine vere per alcuni modelli. È possibile comprare fleshlight e sex toys in generale presso sexy shop ma anche su siti specializzati.

I sex toys nominati sono solo due dei tanti che è possibile trovare in commercio. Sarà possibile quindi trovare quello più adatto alla propria coppia, e perchè no, quello che più è adatto da utilizzare da soli, per poter ritrovare la passione nella propria relazione e non solo.