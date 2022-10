Riscaldamento e climatizzazione: come orientarsi sul mercato

Quelli del riscaldamento e della climatizzazione sono due settori che da diversi anni sono in continua crescita; i motivi sono vari.

Innanzitutto si tratta di due settori talmente importanti per la qualità della vita delle persone che difficilmente andranno incontro a una crisi, come invece si è verificato (e continua a verificarsi) nel caso di altre realtà commerciali e industriali.

Si tratta inoltre di due settori che sono legati strettamente al clima e all’ambiente e, conseguentemente, c’è una ricerca quotidiana al miglioramento tecnologico e ambientale; si sa infatti quanto sia importante, viste le problematiche climatiche ed energetiche che stiamo vivendo da molti anni, ricercare sempre le migliori soluzioni tecnologiche che consentano non soltanto di ottimizzare i consumi energetici, ma anche di venire incontro alle pressanti richieste di eco-sostenibilità.

Perché il riscaldamento e la climatizzazione sono importanti in ottica ambientale?

Il riscaldamento e la climatizzazione degli ambienti domestici e di quelli lavorativi sono estremamente importanti nell’ottica di un’ottima qualità di vita; sarebbe impensabile oggigiorno vivere e lavorare in ambienti in cui non sono presenti impianti di riscaldamento e, in molti casi, anche di climatizzazione (in particolar modo negli ultimi anni in cui si è assistito a un crescente riscaldamento globale con estati sempre più calde e afose).

Bisogna però, allo stesso tempo, riconoscere che gli impianti che consentono di riscaldare e/o di climatizzare gli ambienti domestici in cui viviamo o lavoriamo hanno un impatto negativo sicuramente non minimale sull’ambiente; non è un caso che gli impianti di riscaldamento risultino fra le principali cause di inquinamento, insieme al traffico, alle emissioni delle industrie ecc.

Molte aziende però, fortunatamente, hanno da sempre avuto un occhio di riguardo per le tematiche che riguardano l’ambiente e la sua tutela.

È per esempio il caso di Artel (scoprilo su https://www.artel.it/), un’azienda fondata nel 1981 che da oltre quarant'anni rappresenta un importante punto di riferimento nel settore del riscaldamento e dalla climatizzazione di ambienti domestici e non solo.

Si tratta di un’azienda, infatti, che ha da sempre avuto una grande attenzione al benessere e al comfort della propria clientela; lo dimostrano la realizzazione e la commercializzazione di un ampio ventaglio di prodotti che sono all’avanguardia sia dal punto di vista qualitativo, sia dal punto di vista dell’eco-sostenibilità. Obiettivi dichiarati dall’azienda sono infatti:

· la riduzione delle emissioni di anidride carbonica nell’ambiente

· l’aumento delle energie rinnovabili.

Fra i molti esempi di prodotti commercializzati dall’azienda si ricordano in particolar modo:

· stufe, termostufe, caldaie e inserti camino a pellet (un materiale naturale ed ecologico)

· caldaie a condensazione (un tipo di caldaia a bassissimo impatto ambientale e ad altissima resa)

· climatizzatori e deumidificatori.

Da non trascurare, inoltre, è il fatto che l’acquisto dei prodotti citati è reso molto vantaggioso anche per il fatto che può usufruire di vantaggiose detrazioni fiscali (ecobonus fino al 65% con sconto in fattura!).