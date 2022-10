"La giornata delle Associazioni e la Castagnata Alpina previste a Borgio Verezzi per domani, sabato 22 ottobre, sono state per prudenza rimandate a sabato 29 ottobre causa allerta meteo gialla (per maltempo previsto su tutto il territorio regionale da stasera sino a domani ore 15) diramata in tarda mattinata dalla Protezione Civile".

Lo comunica il comune di Borgio Verezzi attraverso una nota stampa.