L'oroscopo di Corinne dal 21 al 28 ottobre

ARIETE: malgrado Giove transiti nel vostro segno un impercettibile insoddisfazione permane inducendovi a sbalzi di umore o a larvato malcontento così come la corrente settimana non sarà all’acqua di rose considerate le varie problematiche che la costellano ma grazie al supporto del sestile di Marte ve la sbroglierete egregiamente a patto di muovere un passo per volta ed usare sia il cuore che la mente! In casa o sul lavoro tirerà aria di maretta.

TORO: l’opposizione del novilunio vi renderà nervosi ma anche speranzosi malgrado dobbiate ingollare un rospo, posticipare un appuntamento, lenire un acciacco, far buon viso a cattivo gioco e depurare il settore delle amicizie. Nel limite del possibile dedicate maggior spazio a voi stessi, concedetevi una dolce follia, pigliate l’esistenza con filosofia ed organizzate qualcosina che appaghi interiormente. La casualità vi porterà ad imbastire nuove conoscenze.

GEMELLI: situazioni imbarazzanti, contatti con mezzi picchiatelli, costernazioni finanziarie e discussioni piccanti, costelleranno l’andazzo di una settimana talmente variegata dall’arrivare a domenica con la testa squagliata. Vi capiteranno altresì cose strane oppure vi prenderete una pausa di riflessione prima di dare delle risposte di immane rilevanza. Siate contenuti nelle spese e chiarite in fretta una faccenda prima che prenda brutte pieghe…

CANCRO: diverse faccende subiranno dei rallentamenti: non sarà infatti possibile procedere come prestabilito causa impedimenti sbucanti dal nulla. Talune stonature planetarie facilitano incognite di varia origine e natura, contiguità con amministratori, fiscalisti, dottori, rischio di beccare una contravvenzione, indignazioni in campo materiale e sbuffi intermittenti. Ciononostante qualcosina vi rallegrerà o vincerete su un torto o trivialità. Il week end sarà speciale!

LEONE: piuttosto trafelati inizierete già dal mattino a bofonchiare pigliandovela con chiunque incroci il vostro sguardo o vi dia torto marcio. Non risparmierete quasi nessuno proclamando ad alta voce scomode verità con l’intento di farvi rispettare mentre un essere caro desterà ansia. Un bel ritrovo o uno svago genuino vi consentirà, nel week end, di staccare un po' la spina e accantonare i mille pensieri che tolgono sonno e tranquillità. Festa a cui aderire.

VERGINE: se pensavate di raccogliere ora i frutti di quanto avete seminato vi siete sbagliati perché troppe impensate congiunture indurranno qualche nativo a rallentare il passo e a fare i conti con rincari e problemi. Siete infatti un po’ preoccupati al punto di rispondere malaccio a chiunque continui a brontolare senza far niente per cambiare lo stato delle cose. Un calo di tono dipenderà dallo stress e psicologicamente preparatevi ad un paio di sorprese.

BILANCIA: i prossimi giorni vi vedranno spettatori e protagonisti di accadimenti anomali così come vi toccherà consolare un amico o parente giù di morale. L’opposizione di Marte e Giove favorisce degli attimi di impasse ma poi verso il fine settimana vi riprenderete trascorrendo un sabato o domenica veramente corroboranti! Un neo potrebbe provenire da fatturazioni, bollette, comunicati inaspettati o un guizzo di stanchezza. Compleanno singolare.

SCORPIONE: malgrado la pazienza difetti sappiate che dovrete portarne tanta specie nel trattare con brocchi di prima qualità o arroganti cronici. Sotto le grinfie di un Saturno avverso sembrerebbe quasi impossibile vedere un po’ di luce nello squallore del presente ma grazie alla tenacia e alla Luna, che il 25 novembre si fa nuova nella vostra costellazione, ce la farete a superare qualsiasi inghippo. Auguri molto graditi per chi avanza d’età. Venerdì squinternato.

SAGITTARIO: non si cava zucchero da un sacco di carbone: inutile quindi sprecare parole, sperare che gli imbecilli diventino saggi o far affidamento su incalliti contaballe… Gli astri però assistono e sostengono: usate tale benevolenza celeste per potenziare le qualità, prendere in mano le redini della vostra quotidiana libertà, sistemare sospesi o trovare escamotage per risparmiare specie se svolgete una commerciale o industriale attività. Nel week end qualcuno vi sorprenderà!

CAPRICORNO: istintivi ed immediati non manderete a dire le cose rimbeccando persone indisponenti o che non vogliono capire un accidente. In casa e in amore però siate meno polemici perché solo col dialogo e la dolcezza scoverete la ricetta di una serena complicità. Indefiniti malesseri, stress o acciacchi stagionali lambiranno i più fragili. Finanziariamente cercate di risparmiare in previsione di una salata bolletta da pagare. Alterchi con un uomo o tra accoppiati.

ACQUARIO: un gran fermento aleggerà nell’aria impedendo di vivere pacificamente causa i tarli che affollano la mente o le decisioni da prendere senza esitazione. Insomma un evento carino o importante vi rallegrerà mentre un posteriore rattristerà ma in mezzo a tanta confusione mentale spuntano dei combini con chi vi fa stare bene, una domenica emozionante o un acquisto importante. Vulnerabilità ad infiammazioni, raffreddori, cervicali o imbarazzi intestinali.

PESCI: vi attende una settimana strampalata annoverante delle dispute con buffi elementi, una latente tensione o un’antipatica indisposizione… Ma suvvia non crogiolatevi nell’apatia e date retta a chi, pur non sapendolo dimostrare, vuole vedervi sereni.… Qualcuno di voi è in trepida attesa: trattasi forse di una risposta tanto attesa, un cambiamento, l’ottimizzazione di un campo stante a cuore o di un evento speciale! Fatto sta che starete sulle spine sino alla fine.