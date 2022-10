Tutto pronto per Halloween al Molo 8.44: lunedì 31 ottobre spazio al dolcetto e scherzetto

Al Molo 8.44 i preparativi per Halloween sono quasi ultimati. Tanto intrattenimento, giochi e sorprese sono in programma per i piccoli ospiti nel giorno più spaventoso dell’anno.

Lunedì 31 ottobre dalle 15 alle 18 due streghette attendono i bambini per chiedere dolcetto e scherzetto in tutti i negozi, forniti di caramelle. All’esterno invece li aspettano stand di zucchero filato, i divertentissimi gonfiabili e il truccabimbi per tramutarsi in spaventosi mostriciattoli.

In più quest’anno saranno presenti i pattinatori della Roller Sports Vado Ligure per avvicinare i bimbi a questa disciplina che per qualcuno può tramutarsi in un nuovo, divertente e sano hobby.

"Porta i tuoi bimbi al Molo e regalerai loro un pomeriggio di festa e amicizia" dicono dalla direzione del Molo 8.44 di Vado Ligure.