"Cessi il fuoco in Ucraina". A Savona la piazza si mobilita ancora per dire basta alla guerra (FOTO)

Il cuore della Città della Torretta dice ancora una volta stop alla guerra che da ormai otto mesi sta sconvolgendo l'est europeo al confine tra Ucraina e Russia.

L'appuntamento odierno, in piazza Mameli, non è stata solo l'occasione per chiedere un cessate il fuoco immediato tra i due Paesi, ma anche per auspicare una messa al bando delle armi nucleari e il fermo di tutti i conflitti oggi presenti sul pianeta.

Acli Sv, Aned, Anpi, Anteas Sv, Arci, Associazione Italia Cuba, Associazione Italiana Combattenti Interalleati, Associazione Italia Nicaragua, Associazione Papa Giovanni XXIII di Finale Ligure, Auser Sv, Bottega della Solidarietà Onlus, Caritas, Cgil Sv, Cisl Sv, Circolo Acli Helder Camara di Cogoleto, Comunità di Sant'Egidio, Emergency, Federconsumatori Sv, Fivl, Isrec, Legambiente, Libera, Partigiani per la Pace, Sunia Sv, Udi, Uil Sv. Queste le numerose sigle che hanno organizzato l'appuntamento odierno delle 17.30, contemporaneo a quello svoltosi in altre cento piazze d'Italia e preparatorio alla manifestazione nazionale del 5 novembre a Roma.

"La guerra non è la soluzione, ma una delle principali cause delle crisi che minano in maniera irreversibile l'equilibrio politico-economico dei Paesi" hanno ribadito gli organizzatori, sottolineando come l'umanità non possa "accettare che le contese si risolvano coi conflitti armati", per lo più sotto la minaccia nucleare.

Un appuntamento "unitario e inclusivo" lo ha definito nel suo intervento il segretario della Cgil savonese, Andrea Pasa, evidenziando che più di ogni altro intervento, per fermare un'invasione "inaccettabile, che si avvia a diventare un conflitto globale tra blocchi militari con drammatiche conseguenze per la vita e il futuro dei popoli ucraino, russo e dell’Europa intera" sono necessari "non il riarmo, ma più diritti e democrazia".

"Di fronte a questa minaccia l’opinione pubblica sembra pericolosamente assuefatta" è però l'allarme lanciato da Pasa che riscontra "una sensazione di inevitabilità e di rassegnazione, o , peggio, l’idea che solo una 'resa dei conti' possa fare nascere un nuovo e stabile ordine mondiale".

"Ma oggi nessuna guerra può impedire un ordine sotto le cui macerie non restino il pianeta, i popoli, l’umanità tutta. E’ per questo che non ci può rassegnare. E’ per questo che è necessario costruire una mobilitazione nazionale e internazionale per rivendicare la pace" ha chiosato il segretario Cgil invitando gli attori in gioco ad "assumersi la responsabilità del negoziato che fermi l’escalation e raggiunga l’immediato cessate il fuoco, mettendo in campo tutte le risorse e i mezzi della diplomazia al fine di far prevalere il rispetto del diritto internazionale, portando al tavolo del negoziato i rappresentanti dei governi di Kiev e di Mosca, assieme a tutti gli attori necessari per trovare una pace giusta".