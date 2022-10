Martedì 25 ottobre ci sarà un'eclissi, ecco quando e come vederla

Pronti al cambio dell'ora? Il prossimo week end, nella notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre ci sarà il passaggio dall'ora legale a quella solare, il che significa che dovremo spostare le lancette indietro di un'ora, con l'illusione di dormire un'ora in più e la reale rassegnazione al fatto che farà buio prima, con buona pace di chi vorrebbe mantenere l'ora legale che nel 2022 ha fatto risparmiare 420 milioni di kilowattora di energia elettrica.



Lo spostamento delle lancette non sarà l'unica caratteristica della settimana. Martedì 25 ottobre, infatti, tra le 11.26 e le 13.21 del mattino sarà visibile a occhio nudo un'eclissi solare parziale. Sarà coperto il 27 per cento della superficie del sole.