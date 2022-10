Stella, nascondeva con pannelli di cartone e teli alcuni vasi di marijuana sul terrazzo: denunciato 29enne

Resta alta l’attenzione dei Carabinieri della Compagnia di Savona per contrastare il fenomeno dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti nei vari comuni del territorio.

Nella giornata di ieri i carabinieri della stazione di Stella hanno denunciato un cittadino straniero 29enne residente a Stella, per produzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nei giorni precedenti i militari, durante i quotidiani servizi di controllo del territorio, avevano notato su un balcone affacciato sulla pubblica via alcuni vasi contenenti piante “sospette”, maldestramente occultati con pannelli di cartone e teloni sintetici.

Insospettiti, i militari approfondivano il controllo e dopo aver fatto accesso all’immobile in presenza del suo occupante, trovavano un impianto di produzione di marijuana ben organizzato.

Oltre ad alcune piante di cannabis coltivate in vaso sul balcone, i Carabinieri a avevano trovato una tenda idroponica dotata di impianto di illuminazione e di ventilazione, contenente ulteriori piante in vaso, nascosta in un’intercapedine a cui si poteva accedere solo da uno sportello presente nel bagno.

Tutto il materiale veniva sequestrato e il “coltivatore” denunciato all'autorità giudiziaria.

Quest’ultima attività di contrasto allo spaccio delle sostanze stupefacenti funge da corollario alle due operazioni che nel corso di questo mese di ottobre hanno portato al sequestro di altre tre piantagioni di marijuana, di cui due indoor, per un totale di 70 piante e 2.5 kg di sostanza già essiccata e pronta alla vendita operato dai Carabinieri della Stazione di Villanova d’Albenga e di un’ulteriore piantagione di 20 piante e 7,5 kg dello stesso stupefacente, pronto per il mercato locale, operata nei boschi di Erli dai Carabinieri Forestali di Zuccarello e Andora.

"Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria" dicono dalle forze dell'ordine.