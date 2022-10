Savona, Andreino Delfino del M5S lascia il consiglio comunale: subentra Federico Mij

Surroga del consigliere Andreino Delfino, dimissionario.

Così recita uno dei punti all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale di Savona previsto per il prossimo 27 ottobre, che quindi vedrà formalizzare le dimissioni per motivi familiari dello storico esponente del Movimento 5 Stelle, 72 anni, pensionato, per il terzo mandato eletto un anno fa sempre nelle file pentastellate dopo la prima esperienza partita nel 2011.

Delfino era stato eletto, l'unico dei pentastellati insieme all'allora candidato sindaco Manuel Meles, con 96 preferenze. Gli subentrerà così il primo dei non eletti, Federico Mij, 66 preferenze, 24 anni, laureato in Economia sia triennale che magistrale e attualmente iscritto all'università di Genova al dottorato in "Economics and Quantitative Methods".

"Sono stati oltre 11 anni intensi, in cui ho avuto il piacere, pur nella diversità delle posizioni politiche, di rappresentare con disciplina e onore i cittadini savonesi. Tra i componenti del Consiglio sono passati tanti amici, ex colleghi ed ex allievi: persone che ml ha fatto piacere vedere occuparsi della nostra città. Ringrazio anche í tanti amici dipendenti del Comune, sempre gentili e disponibili nel fornirmi i chiarimenti e le informazioni utili all'espletamento del mandato" ha detto nella sua lettera di dimissioni inviata al presidente del consiglio comunale.

"A 72 anni, pur con enorme dispiacere, tocca congedarmi. Sarà però un passaggio di testimone che allo stesso tempo mi inorgoglisce, visto che chi verrà dopo di me sarà un giovanissimo, e 'farmi da parte' per far entrare in Consiglio un ragazzo 24enne credo sia un gesto positivo per un 'nonno' come me: è dei giovani il futuro e sono lieto che possano prenderlo in mano occupandosi di Savona in prima persona all'interno delle istituzioni - conclude Delfino - Nel congedarmi, ringrazio tutti gli amministratori cui ho incrociato le strade durante il mio 'servizio' come consigliere comunale e tutti i dipendenti, per l'impegno e la disponibilità".