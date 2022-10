Il Genoa cerca il tris "da sogno", ma contro la sorpresa Ternana sarà dura: "Dovremo dare il massimo"

Kevin Strootman, uno dei migliori del Genoa finora, in dubbio per alcune vicende familiari

Tre è il numero perfetto. E altrettante sono le vittorie che il Genoa vuole mettere in fila con la sfida di questa decima giornata di Serie B, la seconda consecutiva in trasferta per quanto riguarda il campionato dopo il successo interno con la Spal in settimana ai sedicesimi di Coppa Italia.

Il terzo impegno nell'arco dei sette giorni si chiama Ternana (ore 16.15, arbitro Doveri), capolista un po' a sorpresa in questo avvio di stagione che nel suo incerto equilibrio ha restituito una grande certezza: quella che nulla si possa dare per scontato in cadetteria.

Se non un certo rispetto, se così lo si vuole definire, che le avversarie tributano al Grifone in quest'annata dove i rossoblù hanno gettato le basi per provare a levarsi di dosso quell'affettuosa nomea di Vecchio Balordo.

Lo dimostrano i numeri, con la seconda difesa meno battuta di categoria con soli 6 gol subiti (tra l'altro la metà dei quali nella sola gara casalinga col Parma), ma anche le parole dei tecnici avversari alla vigilia. E' stato il caso di Cristiano Lucarelli che, alla viglia del match clou, ha lasciato intendere di voler mantenere contro Coda e compagni quell'identità propositiva che ha portato le "Fère" in vetta ma apportando qualche piccolo correttivo.

Parole di cui non si fida Alexander Blessin. Il tecnico genoano ha sottolineato l'aggressività e la fisicità dei rossoverdi, doti simili a quelle dei suoi, che spesso trovano un "premio" nei secondi tempi: vedi la vittoria 3-2 in rimonta a Benevento di una settimana fa, la quinta consecutiva. "Mi sorprenderei cambiassero qualcosa" ha detto il trainer genovese prima di annunciare, invece, un paio di cambi tra i suoi rispetto a quanto visto ultimamente, anche appunto in virtù dei recenti due match disputati, di cui uno (quello di Cosenza) in dieci per circa un'ora.

In mezzo alla difesa scelta obbligata con Dragusin e Vogliacco viste le assenze di Bani (squalificato) e Ilsanker ai box. In mezzo dubbi per Strootman (convocato ma con alcuni problemi familiari sulle spalle), davanti ancora tridente dietro a Coda con Yalcin favorito su Jagiello insieme all'intoccabile Gudmundsson e, probabilmente, ad Aramu, mentre sull'esterno posteriore potrebbe rifiatare Pajac a sinistra: da valutare se al suo posto potrebbe essere dirottato Sabelli o Czyborra, il cui ingresso in coppa è stato incoraggiante.

E proprio questi segnali cercava dallo scontro con i ferraresi il mister, che mette in guardia i suoi: "Volevo essere messo in difficoltà e sono contento di questo. Il campionato sarà lungo e avremo bisogno di tutti i ragazzi, ma so avere giocatori forti in panchina e so che posso cambiare", ha detto il tecnico ricordando che il segreto dovrà essere "continuare a mantenere questa fame di vittorie senza rilassarsi".





PROBABILI FORMAZIONI

Ternana (4-3-2-1): Iannarilli; Mantovani, Sorensen, Bogdan, Corrado; Paghera, Di Tacchio, Cassata; Partipilo, Palumbo; Donnarumma. Allenatore: C. Lucarelli.

Genoa (4-2-3-1): Martinez; Hefti, Vogliacco, Dragusin, Sabelli; Frendrup, Strootman; Yalcin, Aramu, Gudmundsson; Coda. Allenatore: A. Blessin.