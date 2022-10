Andora, Palazzo Tagliaferro per l’ottavo anno consecutivo location esterna del Festival della Scienza di Genova

Hanno preso il via al Museo Mineralogico Luciano Dabroi gli eventi in programma nell’ambito della XXesima edizione del Festival della Scienza di Genova uno dei più grandi eventi di diffusione della cultura scientifica a livello internazionale.

Per l’ottavo anno consecutivo Palazzo Tagliaferro con il suo Museo Mineralogico è location esterna della manifestazione confermando con il prestigioso riconoscimento di essere un punto di riferimento per la divulgazione scientifica, risultato dell'intenso programma di valorizzazione attivato in questi ultimi anni, articolato attraverso percorsi didattici rivolti alle scuole, mostre d'arte dai contenuti collegati alle tematiche della Natura e della Terra, convegni e conferenze in grado di coinvolgere curiosi, appassionati, studenti, artisti e autori grazie alla collaborazione con il DISTAV dell’Università di Genova.

Il polo culturale andorese, per permettere al maggior numero di studenti e appassionati di fruire delle varie proposte, ha previsto aperture straordinarie tutti i giorni dalle 15 alle 19, con la possibilità di visite guidate al patrimonio esposto, e programmato laboratori, a cui le scolaresche potranno partecipare gratuitamente, che indagheranno e approfondiranno il tema del linguaggio, parola chiave della edizione 2022, collegato ai minerali e nello specifico le modalità di attribuzione della nomenclatura ai minerali oltre al loro utilizzo a sostegno del linguaggio visivo.

Ecco una sintesi del programma:

Laboratorio “Il linguaggio visivo e i minerali nelle epoche antiche”, rivolto alle scuole primarie: classi prima, seconda e terza. Fruibile in presenza ad Andora presso Palazzo Tagliaferro previa prenotazione

Laboratorio: “Come si attribuisce un nome ad un minerale?”, rivolto alle scuole primarie: classi quarta e quinta e scuole secondarie di primo grado. Fruibile in presenza presso Palazzo Tagliaferro previa prenotazione

Visita guidata al patrimonio mineralogico

In occasione delle iniziative previste per il Festival della Scienza 2022, per le celebrazioni dell’Anno Internazionale della Mineralogia il Museo Luciano Dabroi di Palazzo Tagliaferro, grazie alla pluriennale collaborazione con il DISTAV (Dipartimento scienze della Terra, dell’Ambiente e Vita) dell’Università di Genova, è disponibile per gli studenti un calendario di visite guidate gratuite.

Il Museo Mineralogico “Luciano Dabroi” è ospitato all’interno del primo piano di Palazzo Tagliaferro cuore culturale del Comune di Andora.

Le collezioni mineralogiche presenti all’interno di 5 sale museali sono due: la collezione Luciano Dabroi, cittadino andorese a cui il museo è dedicato e la collezione Harmen Schipper, chimico olandese appassionato di minerali, costituita da campioni provenienti principalmente dal Nord Europa. La collezione Luciano Dabroi è costituita da campioni internazionali di notevole pregio: gessi (in particolare nella varietà “rosa del deserto”) provenienti dal Nord Africa, azzurriti della medesima provenienza, malachiti del Sud Africa, quarzi e fluoriti provenienti da tutto il mondo. Tuttavia, i campioni forse di maggiore interesse scientifico e museale della collezione risultano essere quelli locali, rinvenuti in Liguria.