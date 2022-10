Bergeggi, tagliato il nastro alla nuova sede della protezione civile nel palazzo comunale (FOTO)

La protezione civile-Aib di Bergeggi ha la sua nuova sede. Questa mattina è stato tagliato il nastro ai locali presenti al piano terra dell'edificio comunale di via De Mari 28, prima destinati al "Centro Auser".

La decisione era stata presa in quanto si tratta di una posizione centrale al paese e ricompresa all'interno dell'edificio adibito a sede del municipio (attuale sede del C.O.C, della polizia municipale, uffici tecnici, uffici amministrativi, sale riunioni), oltre ad essere vicino agli altri servizi essenziali come la farmacia, le poste ed il negozio di alimentari.

"Riconoscendo l’importantissimo ruolo svolto dalla squadra comunale di protezione civile e Aib durante le situazioni emergenziali che hanno interessato il territorio, ha ritenuto giusto garantire a chi si adopera con generosità e tempestività gli strumenti più idonei per poter operare al massimo delle proprie potenzialità” il commento dell'amministrazione comunale.

"Verrà utilizzata ogni qualvolta verrà aperto il Coc quando saranno istituite le allerte, è situata in posizione comoda e centrale" ha detto il coordinatore Alessandro Balestra che fa parte di un gruppo composto da 25 volontari.

"Un onore partecipare oggi a questa cerimonia a rappresentare per la prima volta la Regione Liguria nel mio paese. La consegna al gruppo comunale della Protezione Civile di una sede, finanziata interamente con risorse comunali, deve essere solo un punto di partenza e non di arrivo - ha dichiarato il consigliere regionale Roberto Arboscello - Sul tema del dissesto idrogeologico e del sostegno ai volontari AIB credo sia necessaria una collaborazione politica al di sopra delle appartenenze politiche. Sono convinto che come già fatto in passato con il collega Angelo Vaccarezza si possa continuare a lavorare insieme, su questo tema, per l'interesse comune dei nostri cittadini e dei savonesi. Un ringraziamento caloroso a tutti i volontari della Protezione Civile di Bergeggi per la loro dedizione al prossimo e la professionalità, su cui ho potuto contare durante i mandati da sindaco e su cui continuerò a contare da cittadino".

Al taglio del nastro erano presenti oltre ad Arboscello, anche il sindaco Nicoletta Rebagliati, il primo cittadino di Quiliano Nicola Isetta, l'assessore di Savona Lionello Parodi, il Prefetto Enrico Gullotti, il coordinatore provinciale Aib Marco Mordeglia, il maggiore dei carabinieri Fabio Truddaiu, i vigili del fuoco sezione cinofila e la Croce Bianca di Spotorno.