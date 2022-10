Celle, cinghiale a due passi dalle case nel rio Lavadore: intervento della vigilanza regionale (FOTO E VIDEO)

Ha destato preoccupazione la presenza di un cinghiale avvistato in pieno giorno in via Lavadore a Celle Ligure.

A due passi dalla strada l'ungulato, di imponenti dimensioni, girovagava in mezzo ai canneti presenti vicino alla bocciofila comunale quando ad un certo punto è andato alla ricerca di cibo all'interno del rio.

Sul posto sono intervenuti dopo una segnalazione la polizia locale e in seconda battuta i carabinieri, con la vigilanza regionale che ha tentato prima di allontanarlo e poi di sedarlo.