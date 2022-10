Inchiesta sulle corse di cavalli: assolto Massimiliano Regge dell’Ippodromo dei Fiori. Il maxi processo all’Ucciardone a Palermo

Assolto con formula piena per non aver commesso il fatto nel processo di primo grado che si è svolto nell’aula bunker dell’Ucciardone a Palermo: è Massimiliano Regge, cinquantenne di Villanova d’Albenga, “driver” attivo all’Ippodromo dei Fiori, difeso dall’avvocato albenganese Bruno Robello De Filippis. Era accusato, insieme ad altri, di fare affari con le estorsioni, con le gare negli ippodromi, con la droga e con gli orologi di lusso, nella maxi operazione della guardia di finanza “Mani in pasta”, inchiesta che risale a due anni fa.

La posizione di Regge, già dopo il clamoroso arresto, era stata ridimensionata dal tribunale del riesame di Palermo, con la revoca degli arresti domiciliari e la rimessa in libertà.

Soddisfatto l’avvocato Robello de Filippis: “Motivo di orgoglio per aver discusso un processo con rito abbreviato nell’aula preposta per i maxi processi di mafia. Soddisfatto per aver ribaltato la tesi accusatoria della Procura antimafia e per aver riabilitato l’uomo, Massimiliano Regge, un grande lavoratore e padre di famiglia integerrimo, coperto per oltre due anni dall’accusa di frode sportiva aggravata dal metodo mafioso. Orgoglioso di essere uno dei pochi, se non l’unico avvocato, ad aver discusso un processo per mafia all’Ucciardone, aula che si vede solo nei film. Infine, sono contento per la chiusura del processo per tutto l’Ippodromo dei Fiori di Villanova d’Albenga”.

Nel processo “Mani in pasta”, con 67 gli imputati alla sbarra, accusati di essere legati al clan mafioso dell’Acquasanta di Palermo, sono state emesse pene per un totale di 182 anni di carcere e 34 assoluzioni.