Savona, l'Aned ricorda Don Gino Peluffo: "Ha portato avanti il ricordo e la Memoria di chi ha sacrificato la propria vita contro la tirannide del nazifascismo"

"A nome dei familiari dei caduti della Lotta di Liberazione e dei caduti nei campi di sterminio nazisti e della Associazioni della Resistenza e della Città di Savona decorata di Medaglia d'Oro al Valor Militare, voglio ringraziare e salutare Monsignor Calogero Marino per averci consentito di poter ricordare Don Gino con queste brevi righe".

A dirlo è il presidente dell'Aned di Savona-Imperia Simone Falco che ha ricordato durante il rosario officiato oggi, il compianto Don Luigi Peluffo mancato all'età di 89 anni.

"Don Gino nella sua missione di sacerdote è riuscito a toccare i cuori dei non credenti con le sue parole semplici , ma sopratutto Don Gino è stato un testimone e un familiare che sino alla fine ha ricordato ogni 1 novembre il fratello Stefano partigiano " Penna"e i cinque antifascisti savonesi, che furono la mattina dei Santi di 78 anni fa, trucidati dai fascisti della rsi nel parte meridionale della Fortezza del Priamar" prosegue Falco.

"Don Gino ha impegnato tutta la sua vita oltre nella sua missione spirituale insieme ad altri due importanti sacerdoti come Don Mario Genta e Don Silvio Ravera, ma soprattutto ha portato avanti il ricordo e la Memoria di chi ha sacrificato la propria vita contro la tirannide del nazifascismo come fu per Don Nicolò Peluffo il vice parroco di Vado Ligure ucciso dalle brigate nere l'8 marzo 1945, ha trasmesso alle future generazioni il dovere di ricordare e il significato delle parole Pace, Libertà e Giustizia Sociale, lui che da giovanissimo ha conosciuto l'orrore della guerra - continua il presidente Aned - Ecco perchè oggi ci impegniamo a portare avanti il suo Testamento, come quello degli altri familiari proprio perchè i giovani imparino quanto scritto sul sarcofago dell'appleplatz di Mauthausen 'Imparino i vivi dal destino dei morti'".