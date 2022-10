Nuovi direttori di Distretto Sanitario dell’Asl2, ecco le nomine. Gratarola: "Figure di alto profilo"

"Sono stati nominati dal Direttore Generale, di concerto con il Direttore Socio Sanitario, i nuovi direttori di Distretto Sanitario dell’Asl2". Lo comunica l'azienda sanitaria savonese attraverso una nota stampa.

"I nuovi incarichi partiranno dal giorno 1 dicembre e prevedono la presenze di tre nuovi direttori di distretto e la conferma di uno già in servizio - proseguono dall'Asl2 - In particolare sono stati attribuiti i seguenti incarichi: Dottor Luca Corti, Distretto delle Bormide; Dottoressa Maria Iris Grassi, Distretto Albenganese; Dottor Morando Amatore, Distretto Finalese. Viene confermato il dottor Giancarlo Conte presso il Distretto Savonese".

"I distretti sanitari rappresentano, nella realtà attuale, la formula territoriale vincente per lo sviluppo della nuova rete territoriale che tiene conto sia della necessità di potenziamento in funzione di una maggiore domiciliazione del paziente sia in funzione dello sviluppo del PNRR" si legge ancora nella nota stampa.

"Ringrazio il direttore generale della Asl 2 Marco Damonte Prioli per la nomina di queste figure che sono di alto profilo: rappresentano un punto nodale nella gestione del territorio e nella riorganizzazione futura" ha dichiarato l'assessore alla sanità di Regione Liguria Angelo Gratarola

"Il Direttore Generale dott. Marco Damonte Prioli sottolinea come stia proseguendo l’opera di riorganizzazione dell’Asl 2 con l’ottica di garantire l’appropriatezza delle cure ai nostri cittadini" aggiungono dall'azienda sanitaria. "Il territorio disegnato dal PNRR ha necessità di professionalità all’altezza delle nuove sfide. Sono certo che i nuovi Direttori sapranno interpretare al meglio le sfide che li attendono" il commento del direttore generale.

"Il Direttore Socio Sanitario, dott.ssa Monica Cirone, esprime la propria soddisfazione per il lavoro svolto dall’Azienda per creare la squadra territoriale necessaria, attraverso questa nomina, per portare a compimento le azioni già iniziate per lo sviluppo di un territorio improntato alla centralità della presa in carico del paziente al domicilio attraverso sia l’avvio delle azioni previste dal PNRR sia l’avvio di percorsi per pazienti cronici e fragili sempre più capillari sul territorio".

"A tutti i nuovi direttori la direzione augura buon lavoro" concludono dall'Asl2 savonese.