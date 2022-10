Cremonese-Sampdoria, si salvi chi può. Allo "Zini" blucerchiati a caccia della prima vittoria in campionato

"Una partita che è come un derby, un derby delle ultime in classifica". È con queste parole che Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha presentato la sfida che tra poco vedrà in campo i blucerchiati contro la Cremonese.

Alle 18.30 allo "Zini" di Cremona andrà in scena un match fondamentale in chiave salvezza per entrambe le squadre, divise in classifica da una sola lunghezza: "Può essere deciso da un episodio, dobbiamo essere uniti in qualsiasi momento della gara - ha dichiarato alla vigilia Stankovic - Io ci credo perché questi ragazzi mi hanno dimostrato grande voglia di miglioramento: dobbiamo sfruttare questa voglia per vincere".

L'ex tecnico della Stella Rossa punterà con molta probabilità sul 4-2-3-1 con Audero in porta; Bereszyński, Ferrari, Colley e Augello in difesa; Rincon e Villar in mezzo al campo; Gabbiadini, Sabiri e Djuricic alle spalle di Caputo. L'unico dubbio è legato al ballottaggio tra Ferrari e Amione al centro della retroguardia, con il primo che sembra essere in vantaggio per una maglia da titolare.