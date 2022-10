Albissola, ordinanza per la chiusura notturna dei Giardini del Sole e il campo da basket: "Per provare a migliorare la vivibilità e tranquillità dei residenti"

Via alla chiusura notturna dei "Giardini del Sole" in via Saettone e il campo da basket di viale Perata ad Albissola Marina.



Questa la decisione presa dal sindaco Gianluca Nasuti che ha firmato un'ordinanza vista la necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti.



Per quanto riguarda i "Giardini del sole" l'apertura e la chiusura saranno effettuate tramite volontari e nell'orario invernale cancelli aperti dalle 8:00 alle 19.30, estivo invece 8-22. Il campo da basket sarà aperto tutto l'anno fino alle 22:00 per evitare gli schiamazzi notturni.



"Per provare a migliorare la vivibilità e tranquillità dei residenti intorno al Giardino del Sole confinante con piazza della Concordia si è stabilito di sperimentare la chiusura dell'area ludica. Il nuovo cancello è stato fornito ed installato ad esclusivo costo e cura di alcuni privati - ha detto il vicesindaco e assessore Luigi Silvestro - Se l'esperimento risulterà utile, il Comune provvederà a sostituire la rete installata provvisoriamente per chiudere anche l'accesso 'gradinato' originario con una recinzione adeguata".