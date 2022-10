Dalle luminarie alle pedonalizzazioni di Savona, Fipe Confcommercio farà il punto. Presidente Balzola: "Cerchiamo un responsabile territoriale"

Un incontro per fare il punto sulle problematiche inerenti al comparto commerciale nella città di Savona e trovare un responsabile territoriale nel comune capoluogo.

I soci di Fipe Confcommercio sono stati convocati dal neo presidente Carlomaria Balzola che dallo scorso fine settembre è il numero uno della Federazione Italiana Pubblici Esercizi della provincia di Savona succedendo all'uscente Pasquale Tripodoro.

Al centro della riunione che si svolgerà domani, 26 ottobre, le luminarie natalizie, il passaggio, probabilmente nel 2023, del sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti, i lavori di via Nizza che coinvolgono le attività di Zinola e soprattutto le future pedonalizzazioni in Corso Italia tra via Paleocapa e via dei Vegerio, via Mistrangelo, via Caboto, via Ratti, via Untoria e via Manzoni tra via Santa Maria Maggiore e via Paleocapa.

"Viste le diverse tematiche in un ottica di cambiamento sulla città di savona cerchiamo un responsabile territoriale, una persona autorevole e credibile e qualche nominativo di riferimento sul tavolo potrebbe già esserci" ha detto il presidente Balzola che avrà così l'occasione di presentarsi agli associati.