Dopo il down di questa mattina WhatsApp ha ripreso a funzionare regolarmente

WhatsApp ha ripreso a funzionare. Dopo il down di questa mattina l'app di messaggistica ha risolto i problemi relativi all'invio e alla ricezione dei messaggi. Dalle 9 sono state circa 23000 le segnalazioni di utenti in tutto il mondo.



I problemi sono stati segnalati in tutti i paesi in cui WhatsApp è diffuso, non è la prima volta che accade, molte sono state le segnalazioni anche in passato.



Molti utenti si stanno rifugiando su Telegram, mentre su Twitter è già partito l'hashtag #WhatsAppdown.