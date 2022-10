Nuovo polo scolastico dell'infanzia a Varazze, il comune affida l'incarico per uno studio di fattibilità

Uno studio di fattibilità per un nuovo polo scolastico dell'infanzia vicino alle scuole Massone di via Camogli a Varazze.

La scuola “L’isola che non c’è”, attualmente è presente tra via Quartini e via Baglietto vicino all’Aurelia Bis, in aree nelle quali è previsto un potenziamento e un allargamento della viabilità, penalizzando la già problematica collocazione incidendo in maniera determinante sulla sicurezza della scuola, che si troverebbe con entrata e uscita diretta sulla principale via di scorrimento comunale.

Il comune ha affidato l'incarico allo studio Voarino quindi nell’ottica di una ricollocazione del plesso, indispensabile per salvaguardarne la continuità, ipotizzando la realizzazione di un nuovo polo.

Nell’idea in fase di sviluppo, andrebbe a collocarsi nelle aree attualmente occupate dalla palazzina sede della Protezione civile e dell’Avis. La struttura verrebbe parzialmente demolita e ampliata, fino a collegarsi con i corpi di fabbrica già in uso scolastico. La Protezione civile, come anticipato dalla nostra redazione, verrà spostata nell'ex magazzino comunale di via Milano a Varazze da via Carducci che era stata inaugurata nel 2017.

"Potrebbe avere spazio di manovra, per la manutenzione dei mezzi e potrebbe essere anche un luogo di presidio costante in un'area soggetta negli ultimi tempi ad atti vandalici. Meritano una sede di tutto rispetto, nei momenti di criticità che abbiamo subito sono sempre stati pronti ed operativi per riuscire a dare una risposta a quelle che sono state le problematiche relative ad alluvioni e frane. E' giusto che il comune investa sulla sicurezza del nostro territorio" aveva spiegato il vicesindaco e l'assessore Filippo Piacentini.

Non erano mancate le polemiche della minoranza di Varazze Domani.