Savona, inaugurati due defibrillatori in memoria dei dipendenti Ata Giovanni Mora e Roberto Ravazzini (FOTO)

Due nuovi defibrillatori esterni in memoria di due dipendenti Ata, Giovanni Mora e Roberto Ravazzini, morti per il Covid 19 nell’aprile 2021.

Questo pomeriggio i dispositivi sono stati inaugurati nel magazzino della società partecipata comunale di via Grassi a Savona con la donazione che è stata effettuata dal Circolo Ricreativo Culturale di Ata S.p.a.

Il Circolo attualmente in scioglimento, ha destinato in beneficenza i fondi residui in bilancio, finanziando i due preziosi dispositivi e altre 10 associazioni di volontariato del territorio.

Oltre al Dae posizionato in via Grassi, l'altro è presente all’interno del centro di raccolta di via Caravaggio, entrambi disponibili per la cittadinanza, dipendenti e utenti.

Il dispositivo DAE permette di intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco improvviso, aumentando notevolmente la possibilità di sopravvivenza. Un apparecchio facilmente utilizzabile da chiunque in caso di emergenza, grazie alle istruzioni fornite in ogni fase del soccorso, dall’analisi del ritmo cardiaco fino all’erogazione, quando necessario, di una scarica elettrica diretta a ripristinare il regolare battito del cuore.

Venti dipendenti di Ata, già abilitati per il primo soccorso, avranno inoltre una formazione specifica per facilitare l’immediato intervento.

“Ringrazio tutti i dipendenti del circolo ricreativo per le donazioni fatte – ha detto Gianluca Tapparini, amministratore unico di Ata S.p.a. - La loro azione in favore della collettività ha permesso di dotare le due sedi della società di dispositivi DAE. Siamo stati felici di aver contribuito con l’installazione e la formazione dei dipendenti”.

"E bello ricordare due persone che hanno sempre voluto bene all'azienda e alla città di Savona - hanno detto due dipendenti di Ata che hanno ricordato anche Sergio Buscaglia, 62 anni, lavoratore dell'azienda mancato nei giorni scorsi - Tutti abbiamo avuto la fortuna di conoscerli, gli abbiamo voluto bene, Giovanni era come un fratello, faceva parte della mia famiglia".

"In questi mesi abbiamo dimostrato vicinanza ai lavoratori di Ata, è importante, l'azienda ha passato momenti non facili, ora i conti sono a posto e andiamo verso momenti migliori" conclude l'assessore alle società partecipate Barbara Pasquali.

Il Circolo ha inoltre donato una somma alla Croce Bianca di Savona che ha acquistato un manichino ad alta fedeltà per l'addestramento dei futuri soccorritori e per formare ad esempio il personale scolastico e delle palestre ed insegnare così a fare la rianimazione cardiopolmonare.