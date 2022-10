Alassio piange lo chef Leonardo Nappi, aveva 77 anni

Alassio piange Leonardo Nappi. Si è spento all’età di 77 anni presso l’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga. Era uno degli chef più conosciuti in tutta la Liguria. Ex insegnante all’Alberghiero, da quando era in pensione teneva corsi di cucina molto seguiti.

Lascia la moglie Mila e la figlia Elisa.

Il funerale sarà celebrato mercoledì 26 ottobre alle 15 nella chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio ad Alassio. Attorno al feretro, a tributargli l’ultimo saluto, ci saranno i famigliari e i tanti ex colleghi e studenti che hanno apprezzato la sua professionalità e i suoi insegnamenti.