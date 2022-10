Albenga, sgomberato dalle forze dell'ordine un immobile confiscato alla criminalità organizzata

Nella mattinata odierna, ad Albenga, nella frazione di San Fedele, è stato eseguito lo sgombero forzoso degli occupanti di un immobile adibito a civile abitazione, confiscato, in via definitiva, alla criminalità organizzata.

Le relative attività, nel contesto delle quali è stato impegnato il personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, del Servizio 118 oltre che del Comune di Albenga, sono state disposte in sede di riunione tecnica di coordinamento delle Forze di polizia e, successivamente, pianificate in una seduta dedicata del Nucleo di supporto all’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, operante presso la Prefettura di Savona.

Nel corso dell’intervento non si è registrata alcuna turbativa per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Sarà proprio l'Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, che ha contestualmente acquisito la materiale disponibilità del bene, a curare i successivi adempimenti di legge finalizzati alla destinazione dell'immobile a finalità di pubblico interesse ed al suo riutilizzo in progetti di utilità sociale a favore della comunità locale.