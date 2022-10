Organizza una serata danzante con dj a Varazze, ma non ha la licenza: gestore multato e diffidato dalla Polizia

Era in corso lo svolgimento di una serata danzante in una discoteca di Varazze, ma il gestore non era in possesso della necessaria licenza comunale, così è stato multato e diffidato a non organizzare in futuro eventi analoghi. È accaduto lo scorso fine settimana e, nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto alla “mala movida”, fortemente voluti dal Questore di Savona a tutela dei più giovani, l’Unità Operativa della Divisione della Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Savona ha svolto uno specifico controllo.

I poliziotti, infatti, hanno verificato la presenza di circa 200 avventori nel locale, per una serata ampiamente pubblicizzata sui social network, con la partecipazione di quattro differenti dj.

La discoteca però, provvista di licenza per il solo periodo estivo, durante il quale poteva utilizzare gli ampi spazi esterni a bordo piscina per consentire ai giovani di poter ballare in sicurezza, attualmente presenta problemi strutturali al vaglio del Comune di Varazze.

Questa mancanza da parte del gestore del locale gli ha procurato una sanzione amministrativa da mille euro e una diffida a non organizzare in futuro eventi del genere.

I controlli a discoteche, lounge Bar ed in generale a tutti i luoghi di ritrovo e aggregazione, saranno intensificati nel prossimo fine settimana in occasione della ricorrenza di Halloween, al fine di impedire eventi non autorizzati per inosservanza delle norme sulla sicurezza, in modo tale da tutelare al meglio tutti i cittadini e i gestori che vogliono divertirsi e far divertire seguendo le regole.