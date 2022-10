I Meridianu sbarcano nel savonese: concerti a Calice, Spotorno e Noli

I cantanti Meridianu sbarcano a Savona, nelle prestigiose chiese e cattedrali della Liguria con un tour di tre date, ad ingresso gratuito alle ore 18.30: il 26 ottobre 2022 presso la chiesa di San Nicolò a Calice Ligure; il 27 a Spotorno presso la Chiesa Dell'Annunziata; il 28 a Noli nella suggestiva Cattedrale di San Pietro.

I Meridianu sono un trio di cantanti e musicisti, tutti e tre possiedono le sfumature del canto polifonico , in particolare la paghjella, che loro praticano già da molti anni. Questi canti sono classificati dall'UNESCO patrimonio mondiale. Il trio vuole anche esprimere attraverso canzoni di loro creazione, la vita quotidiana della loro isola, senza dimenticare uno sguardo agli eventi quotidiani vissuti in altre parti del mondo da altri popoli.

Gli strumenti musicali che accompagnano le voci variano a seconda dei concerti, utilizzano più spesso chitarra, cetera, violino, fisarmonica. Vari altri piccoli strumenti a fiato di manifattura artigianale possono intervenire a seconda del colore che intendono dare al canto.



Alla domanda sul futuro del canto corso possono rispondere senza esitazione: "Non abbiamo il diritto di tradire queste forme di canto che sono il nostro patrimonio culturale con esibizioni approssimative, ripetitive e prive di creatività. Per questo abbiamo scelto di fare della vita artistica il nostro lavoro, l'unico modo per produrre un lavoro regolare e continuativo, dove ognuno svolge la sua parte, con l'obiettivo di esprimere insieme il meglio del canto corso".



Da più di dieci anni sul palco, Meridianu ha potuto fare questa osservazione: solo il rigore del lavoro professionale permette al talento di esprimersi per offrire spettacoli di qualità e ottenere il riconoscimento di un pubblico sempre più ampio di intenditori.