Cairo in Comune: "Chiediamo audizione in Consiglio comunale del dottor Corti, neo direttore del distretto sanitario delle Bormide"

Il gruppo di opposizione Cairo in Comune chiede al sindaco Paolo Lambertini un Consiglio comunale dedicato alla sanità, nonché l'invito in audizione del dottor Luca Corti, nominato dall'Asl nuovo direttore del distretto sanitario delle Bormide.

Direttore del Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza P.O. Ponente, il dottor Corti è anche presidente dell'ordine dei medici di Savona.

"Proprio per questa sua esperienza chiediamo al sindaco e alla giunta la sua audizione in Consiglio comunale. L'obiettivo? Capire come potrà rendere più efficace l'assistenza sanitaria per i valbormidesi. Il distretto infatti si occupa dei servizi sul territorio", spiegano i consiglieri comunali Giorgia Ferrari e Silvano Nervi.