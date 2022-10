Ad Albenga arriva "Halloween tra le torri": appuntamento il 31 ottobre

Albenga, una città storica, piena di cultura, tradizioni e di giovani con la voglia di innovarsi e promuovendo cultura e divertimento.

Quest'anno lo studio di Tatuaggi Moon flowers Tattoo in collaborazione con l’Associazione culturale Governo Ombra APS e con il patrocinio del Comune di Albenga hanno deciso di portare per le vie del borgo cittadino un evento a tema "Halloween" indirizzato a tutti ma sopratutto ai piu' giovani; chiunque verrà messo alla prova e potrà divertirsi con le numerose attività che verranno proposte. Sarà presente una caccia al tesoro dove i più giovani verranno divisi in squadre, le quali dovranno superare diverse prove di intelletto e furbizia per riuscire a trovare il famigerato tesoro; il tutto mentre i figuranti, in costume, faranno di tutto per aiutarli ma anche spaventarli!