Andora, torna la “Camminata tra gli olivi”, una giornata all’aria aperta alla scoperta delle antiche coltivazioni

“Aderiamo sempre con entusiasmo alla Camminata fra gli Ulivi. È importante far conoscere il vero sapore genuino dell’olio EVO affinché tutti possano diventare consumatori consapevoli, siano in grado di scegliere il meglio, scoprano le realtà agricole del territorio e i vantaggi di una coltivazione di lunga tradizione che preserva il paesaggio e crea paesaggi unici”. Lo afferma l’assessore all’Ambiente Maria Teresa Nasi del Comune di Andora nell’annunciare l’adesione della città all’evento nazionale “Camminata fra gli olivi” promosso dall’associazione Città dell’olio di cui il comune ligure fa parte.

Alla scoperta dell’antica coltivazione dell’ulivo attraversando borgate e uliveti storici, quindi. L’evento si terrà domenica 30 ottobre, con la partenza fissata alle 9.00 dal parcheggio del PIP, in Via Divizia, 1 (davanti al Cimitero di Andora Molino - San Pietro). Di lì ci si dirige verso località Pianrosso per la visita alla Cappella della Madonna della Neve, edificio religioso anteriore al 1623. La comitiva proseguirà per la località Piazza (“Ciassa”), molto importante nel passato, situata nella frazione San Bartolomeo. ”Ciassa” è ubicata nell’ampia zona denominata Rosseghina e, negli antichi catasti dei terreni, è denominata come “Piazza Rosseghina”. Dove ora c’è Piazza, si estendeva il corso del torrente, ed era un torrente tumultuoso. Poi una enorme frana si staccò dal “Possu Cugnu” e precipitò in direzione dell’attuale Piazza, verso Pian Rosso, colmando il letto del torrente, deviandone il corso e formando terraferma. Il percorso tocca “Basci”, nel bellissimo e curatissimo uliveto del consigliere Marco Giordano da sempre fautore della camminata andorese.

Seduti all’ombra degli ulivi secolari, testimoni di una civiltà antichissima, i partecipanti potranno conoscere le realtà agricole del territorio e i vantaggi di una coltivazione di lunga tradizione che preserva la Liguria e crea un paesaggio unico. Camminando negli uliveti, si giunge nella borgata Lanfredi, ove sorge l’Oratorio di San Mauro, costruito prima del 1587 e in cui si onorano due statue: quella del titolare San Mauro e quella di Sant’Anna , in onore di Anna Lanfredi che, nel 1935, lasciò ogni suo avere a questo oratorio.

Meta successiva è la vicina piazzetta del ristorante “Dau Vescu” dove sarà allestita una tavola di degustazione di pane e olio e il cantante Nando Rizzo proporrà un repertorio di canzoni liguri. Terminata la passeggiata, si farà strada verso il ritorno, attraversando le località di Piazza, dove sorge la Cappella di Santa Lucia, località Pianrosso ed arrivare al PIP, da dove si parte.