Ancora in standby lo stadio Bacigalupo, Orsi (Toti per Savona): "Se lo scopo era renderlo agibile il prima possibile, probabilmente il primo step era fare il minimo necessario"

"Alla fine l'hanno vinta quelli che dicevano: fate voi i lavori perché a queste condizioni noi non li facciamo e poi eventualmente ne discutiamo. Questo è stato l'approccio sbagliato della nuova proprietà del Savona ma a cui oggi noi stiamo andando incontro".

Il consigliere di Toti per Savona nell'interpellanza presentata al posto del consigliere della Lega Maurizio Scaramuzza ha richiesto chiarimenti all'assessore allo sport Francesco Rossello sullo stato dell'arte dello stadio Bacigalupo, criticando la gestione degli ultimi mesi.

Dopo che il bando di gara per la concessione era andato deserto in due occasioni, l'amministrazione ha deciso, per riaprire l'impianto il primo possibile, di intervenire direttamente eseguendo i lavori minimi necessari per renderlo agibile.

E' stata definitivamente accantonata l’ipotesi di richiedere al concessionario il finanziamento e l’esecuzione della ristrutturazione. Una volta realizzati gli interventi, il Comune procederà all’affidamento dell’impianto attraverso una procedura a evidenza pubblica.

"Il piano b andava messo in cantiere prima e oggi è di massima urgenza, non si vede all'orizzonte una via d'uscita che riporti il campo all'onore che merita per la storia che ha e per certi versi il marchio, il simbolo del Savona calcio deve tornare ad una dignità che merita e che credo tutti gli appassionati sportivi e cittadini chiedono" ha continuato Orsi.

"Son convinto che anche se lontani sui tempi la strada è quella giusta per tentare di riaprire nel più breve tempo possibile. Con un intervento inferiore a quello previsto dal capitolato che abbiamo messo a bando (240mila euro) comunque si potrà avere un'agibilità sufficiente allo stadio per poterlo usare per gli allenamenti e magari anche per le partite - ha risposto l'assessore Rossello - provvederemo nei tempi più rapidi possibili ad individuare le risorse per poter fare quegli interventi e pubblicheremo una manifestazione d'interesse per capire se ci sono soggetti disponibili a partecipare al bando di gara per prendere in gestione il Bacigalupo".

"Come mai se con una cifra ridotta era possibile fare un intervento che consentisse l'agibilità e si è invece ritenuto di mettere a bando un intervento con una spesa così superiore quindi tendente a tenere lontani o più lontani eventuali interessati? - puntualizza Orsi - perchè se lo scopo dell'amministrazione era renderlo agibile prima possibile, probabilmente il primo step era fare il minimo necessario per poterlo prendere. Magari 100mila euro invece di 240mila avrebbero reso la platea degli interessati maggiore e ora staremo a raccontare un altro film".

"Noi con i soldi di pantalone facciamo gli interventi e poi lo mettiamo a disposizione solo per chi se lo prende. Questo è qualcosa di meno di un piano B, ma è un dichiarare che abbiamo perso la nostra battaglia e ora cerchiamo di limitare i danni sennò altrimenti non ci si muove da questa situazione stagnante" conclude il consigliere di Toti per Savona.