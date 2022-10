È il savonese Alessandro Schiesaro il nuovo vicedirettore della Scuola Normale di Pisa

Un savonese è stato nominato Vice Direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa. Si tratta del professor Alessandro Schiesaro, ordinario di Lingua e letteratura latina presso la Classe di Lettere e Filosofia, scelto dagli organi di governo della Scuola Normale (Consiglio di amministrazione e Senato accademico), su proposta del Direttore Luigi Ambrosio.

Nato a Savona nel 1963, dal 1982 al 1989 allievo del corso ordinario e del corso di perfezionamento della Scuola Normale Superiore, il professor Schiesaro ha vissuto anche esperienze di livello internazionale: si è perfezionato nelle università di Berkeley e Oxford e ha insegnato a Wisconsin-Madison, Princeton, King’s College London e Manchester, dove è stato preside della School of Arts, Languages and Cultures dal 2016 al 2021.

In Italia è stato docente dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e ha inoltre diretto la Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza. Ha coordinato, dal 2008 al 2015, la Segreteria tecnica per le politiche della Ricerca presso il MIUR. Nel suo curriculum anche la partecipazione all'High Level Group on the Modernisation of Higher Education costituito dalla Commissione Europea e del Comitato nazionale UNESCO.

I suoi interessi di ricerca riguardano la poesia latina di età classica, la teoria letteraria e la storia culturale. Dal primo novembre 2022 Schiesaro sarà in carica nell’anno accademico (fino all’ottobre 2023) succedendo così al professor Mario Piazza.