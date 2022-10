Mancato accordo in Prefettura, sindacati e rsu proclamano lo sciopero di Tpl il 10 novembre

Quattro ore di sciopero del trasporto pubblico locale il prossimo giovedì 10 novembre del personale viaggiante dalle 10:15 alle 14:15 e del personale degli impianti fissi per le ultime 4 ore di lavoro.

Questa la decisione dei sindacati e dell'rsu aziendale dopo l'incontro che si è svolto oggi con il Prefetto Enrico Gullotti, l'amministratore delegato Tpl Giovanni Ferrari Barusso e il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri.

Non è stato infatti trovato un accordo tra l'azienda e le organizzazioni sindacali/rappresentanti dei lavoratori in merito alla convocazione di Palazzo Nervi per discutere dell'accordo quadro prodotto relativo alle condizioni di lavoro in TPL Linea per i prossimi 10 anni atto ad aprire un confronto; un confronto sulle opportunità che l'affidamento in-house potrebbe generare sul territorio Savonese; la revisione del Piano Industriale; le tempistiche proprio sull'affidamento con la preoccupazione di non riuscire a rispettare la scadenza prevista di marzo 2023 come da normativa Anac.

Lo scorso 14 ottobre era stata avviata la prima procedura di raffreddamento ma non avendo ricevuto convocazione, i sindacati e la rsu ha attivato il 20 ottobre la seconda fase delle procedure con il tentativo di conciliazione avvenuto oggi in Prefettura che si è risolto con una fumata nera.

"La procedura di raffreddamento è stata attivata relativamente alle problematiche di seguito specificate: la mancanza della definizione delle procedure per l'affidamento del contratto di servizio in house stà generando gravi ricadute sullo svolgimento e mantenimento quotidiano del servizio, impedendo l'opportunità per l'azienda di acquisire ulteriori affidamenti riguardanti la mobilità previsti dalla normativa - spiegano le organizzazioni sindacali e i rappresentanti dei lavoratori - La mancanza di progettualità sulle necessità del servizio pubblico locale, genera la mancata definizione di un piano industriale funzionale alla gestione aziendale e la conseguente mancanza della ricerca di adeguati finanziamenti penalizzando pesantemente Lavoratori ed utenza; La mancata risposta alla proposta di accordo quadro propedeutico alla realizzazione del rinnovo contratto di servizio di TPL Linea tramite l'in house providing inviata lo scorso 8 Luglio alla Provincia di Savona".