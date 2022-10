Presidio della polizia locale in Piazza del Popolo a Savona: il comune pensa a riaprirlo 3-4 volte a settimana

Riapertura almeno 3-4 volte a settimana della sede decentrata della polizia locale in piazza del Popolo per contrastare le truffe agli anziani.

Questa la novità emersa nel consiglio comunale di Savona esposta dall'assessore alla polizia locale Barbara Pasquali che ha specificato, come già aveva anticipato nella terza commissione consiliare dello scorso 21 settembre, che il comune ha partecipato un progetto presentato in Prefettura che ha già avuto l'approvazione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e del Prefetto Enrico Gullotti e che sperano sia finanziato dal Ministero.

"Quando ci sarà la riapertura sarà presente un agente della polizia locale, uno psicologo e un assistente sociale. Se verrà finanziato e lo sapremo a metà del prossimo mese, al più tardi entro la fine dell'anno, lo comunicheremo alla cittadinanza in modo che le persone sappiano di questa opportunità e un modo ulteriore per rivitalizzare la piazza" ha proseguito l'assessore.

Ritornerà quindi attivo dopo qualche anno di stop legato principalmente alla carenza di personale.

L'assessore ha risposto all'interpellanza presentata dal consigliere di Fratelli d'Italia Massimo Arecco che ha criticato la gestione di Piazza del Popolo per la situazione di degrado.