Savona, verrà installato un impianto di videosorveglianza nel mercato civico. Il comune: "Necessario monitorare l'area per motivi di ordine pubblico"

Via all'installazione di un impianto di videosorveglianza nel mercato civico di Via Pietro Giuria a Savona.

Questa la decisione presa dal comune di Savona che ha affidato l'incarico per la sistemazione delle telecamere.

"Il mercato civico è assiduamente frequentato dalla clientela soprattutto nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi durante gli orari dell'aperitivo, pertanto è necessario per motivi di ordine pubblico monitorare l'area mercatale con un adeguato sistema di videosorveglianza - dicono dal comune - Tale necessità si è resa ancora più evidente a seguito della decisione dell'amministrazione di dare l'accesso durante l'orario di chiusura del mercato ai suoi concessionari esclusivamente per motivi di urgenza, attraverso un sistema di accesso con riconoscimento per l'apertura dell'ingresso pedonale di Corso Mazzini che dovrà essere adeguatamente monitorato".

L'amministrazione aveva firmato infatti un'ordinanza con i nuovi orari del mercato che prevedono l'apertura dal lunedì al giovedì dalle 6.30 alle 15 e il venerdì e il sabato orario continuato fino alle ore 22.

“La decisione – aveva spiegato il vicesindaco e assessore al Commercio Elisa Di Padova - va nella direzione, già intrapresa da innumerevoli città europee e italiane, dei mercati coperti che diventano anche luoghi di aggregazione e attrattività turistica per la filiera del food e quella del gusto”.

Proseguono intanto le altre attività finalizzate al rilancio: a breve ci sarà l'insediamento dei due nuovi operatori che hanno vinto il bando di giugno; è in corso la rimozione dei banchi obsoleti; è già in corso una pulizia profonda e generale degli spazi; sono terminati i lavori di ripristino della ringhiera esterna su corso Mazzini con l'entrata e la facciata liberate dalle protezioni provvisore.