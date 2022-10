Bar centro di “mala movida” a Savona: il Questore lo fa chiudere

Risultava essere la base operativa e di riferimento per incontri e reclutamento di acquirenti per attività illecita: a un locale del centro di Savona è stato notificato quest’oggi un provvedimento di chiusura per 7 giorni disposto dal Questore.

Sulla base dei controlli effettuati dai poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, è stato emesso nello specifico un provvedimento di sospensione della licenza relativa all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Sette giorni di chiusura disposti per una serie di elementi, in particolare l’arresto, avvenuto proprio nel locale nel luglio scorso ad opera dei poliziotti della Squadra Mobile, di un uomo accusato di spaccio di stupefacenti. Un altro è stato denunciato con le stesse accuse. Dalla ricostruzione dei fatti effettuata dagli investigatori della Squadra Mobile, il bar risultava infatti essere la base operativa e di riferimento per incontri e reclutamento di acquirenti per l’attività illecita.

Inoltre, nel corso di diversi controlli effettuati da inizio anno nel locale, è stata più volte riscontrata da parte dei poliziotti la presenza di avventori gravati da precedenti penali.