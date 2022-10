Folla ad Alassio per l’ultimo saluto a Mimma Casarini Stardero

Una grande folla di alassini e torinesi oggi per l’ultimo saluto a Mimma Casarini Stardero. Tanti gli imprenditori e i “capitani d’industria” venuti a omaggiare questa signora che in segreto aveva fatto tanto bene ai bisognosi, come esposto nell’omelia del parroco della chiesa dei Cappuccini di ALassio, dove si è svolta la messa funebre in ricordo di Mimma Casarini Stardero.

Presenti il sindaco Marco Melgrati e numerosi rappresentanti delle diverse categorie di attività.

L’ex imprenditrice torinese, appartenente alla famiglia che fondò le lavatrici Castor (Casarini Torino), è scomparsa all'età di 80 anni. Frequentava Alassio dal 1970, con il marito Anton Stardero e i figli Giorgio e Vittorio, dove era molto stimata.