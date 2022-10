Guasto all'acquedotto ad Albissola Marina: tecnici al lavoro, chiusa via Gentile (FOTO)

Guasto ad una condotta dell'acquedotto ad Albissola Marina. Ireti comunica che si è reso necessario interrompere la fornitura idrica nelle zone di via Gentile, tra piazza S. Benedetto e via Jacopo della Quercia, via Repetto, piazza S. Benedetto, viale della Rimembranza e via Barili.

Il comune è stato costretto a chiudere alla circolazione veicolare il tratto di via Gentile compreso tra l'incrocio di piazza San Benedetto e fino a poco prima di via Belvedere. Il ripristino del regolare servizio è previsto intorno a metà pomeriggio.

"Al fine di permettere alla ditta incaricata dell'acquedotto di eseguire le necessarie operazioni di scavo per la sostituzione della loro condotta danneggiata" ha detto il vicesindaco e assessore Luigi Silvestro.