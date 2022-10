Savona piange la storica maestra e volontaria Auser Emma Gallo

Ha insegnato a diverse generazioni di savonesi la maestra Emma Gallo, scomparsa all'età di 86 anni.

Storica insegnante, è stata anche in passato presidente della Quarta Circoscrizione delle Fornaci e volontaria dell'Auser.

Sempre in prima linea, era stimata e apprezzata da tanti cittadini di Savona e provincia che avevano voluto la fortuna di conoscerla. Nelle ultime ore si stanno susseguendo i messaggi di cordoglio sui social.

"Questa notte è mancata la nostra Emma Gallo, storica volontaria di Auser, animatrice del Centro Alla Marina. Tutti noi siamo vicini alla sua famiglia e alle socie e ai soci del suo gruppo Auser, cui lei si è dedicata sino alla fine, instancabile. Ciao Emma cara" dicono dall'Auser Savona.

"Il Consiglio Direttivo dell'USEI APS (Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia) esprime profondo cordoglio ai familiari, agli amici e ai soci 'AUSER Alla Marina' di Savona, per la morte di Emma Gallo, apprezzata amica della nostra associazione. La ricorderemo sempre come una persona rispettosa e disponibile alle azioni sociali con cui si è impegnata. Pace nella sua tomba" hanno continuato dall'Usei-Aps di Savona.

Lascia i figli Marco e Mario, le nuore Gemma ed Elisabetta, i nipoti Marina, Matilda, Massimiliano e Marcello, il fratello Lino, la cognata Franchina e tutti i parenti.

Il rosario verrà recitato nella chiesa parrocchiale Santa Maria della Neve alle Fornaci a Savona venerdì 28 ottobre alle 18.30.

Il funerale verrà celebrato nella stessa chiesa sabato 29 ottobre alle ore 9.30.