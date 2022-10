Borgio Verezzi, il 29 ottobre la Giornata delle Associazioni e del Volontariato

Lasciano ben sperare le previsioni meteo per questo fine settimana, e finalmente, dopo il rinvio della scorsa settimana dovuto all’allerta gialla, sabato 29 ottobre a Borgio Verezzi si terrà la Giornata delle Associazioni, un'intera giornata per ringraziare e celebrare chi si dedica al bene comune e agli altri.

Il programma è confermato: al mattino alle ore 9,00 il ritrovo dei volontari delle Associazioni e dei cittadini interessati presso il Torrione di Borgio, dove verranno consegnati sacchetti, guanti e magliette con logo personalizzato; a seguire, partenza per l'attività di raccolta dei rifiuti solidi presso le sponde del torrente Bottassano. L’iniziativa rientra nel già avviato progetto "cura del paese" partito con l'intento di favorire e sensibilizzare il senso civico ed il sentimento di appartenenza al territorio ed alla comunità da parte di ogni cittadino. Al termine della mattinata, intorno alle 12,30, è previsto il rientro presso il Torrione per i saluti e ringraziamenti ai volontari e ai cittadini che hanno partecipato, con il successivo Pranzo delle Associazioni, una grande tavolata che riunirà i volontari delle Associazioni locali in un momento conviviale di solidarietà ed amicizia. Infine, sempre presso il Torrione, la Castagnata Alpina aperta a tutti dalle ore 14,30 alle 17,30.

“La Giornata delle Associazioni rappresenta il primo di una serie di eventi sociali che ciclicamente ed annualmente si ripeteranno, al fine di mantenere sempre vivo lo spirito dell'associazionismo e del volontariato che tanto appartiene al nostro paese. Vi aspettiamo numerosi Sabato 29 ottobre a Borgio Verezzi!” – commenta la Consigliera delegata alle Associazioni Sonia Garofalo, che in queste settimane ha lavorato all’organizzazione della speciale giornata dedicata al volontariato, coordinandosi sia con i referenti associativi che si sono resi disponibili a vario titolo per l’iniziativa, sia con gli altri amministratori impegnati da mesi nella promozione del progetto generale #curadelpaese.