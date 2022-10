Croce Rossa Cengio: via alla distribuzione dei calendari 2023, obiettivo nuova ambulanza

Al via in questi giorni la distribuzione del calendario 2023 della Croce Rossa di Cengio: "I nostri volontari passeranno casa per casa, sempre in divisa per essere riconoscibili, consegnando una copia del calendario ad ogni famiglia del paese, raccogliendo le offerte e rilasciando regolare ricevuta".

"Quella del calendario è una raccolta fondi molto importante perché aiuta il nostro comitato a sostenere le nostre attività. Lo è ancora di più il prossimo anno poiché dovremo acquistare una nuova ambulanza", spiegano dalla Croce Rossa.

"Come sempre sulle pagine di ogni mese troverete i riferimenti telefonici più importanti in caso di bisogno. Lasceremo il calendario anche a chi non è in casa. Potrà poi passare in sede per fare la propria offerta".

"Ringraziamo finora chi vorrà darci una mano e gli sponsor che ogni anno rendono possibile questo progetto", concludono dalla Croce Rossa di Cengio.