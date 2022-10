Caro energia, Iliad spegne alcune frequenze della rete mobile nelle ore notturne

Alcune aziende hanno deciso di fronteggiare il caro energia con provvedimenti che mirano al risparmio. Tra queste Iliad, popolare compagnia low cost di telefonia che ha deciso di spegnere anche in Italia alcune frequenze della rete mobile nelle ore notturne, una misura che porterebbe, secondo le stime, a un risparmio energetico tra il 5 e il 10 per cento.

La compagnia ha rassicurato che non ci saranno disagi per gli utenti e che, in caso di aumento improvviso del traffico notturno i ripetitori disattivati tornerebbero a funzionare. L'esperimento è già stato fatto in Francia.