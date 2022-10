I Soliti Ignoti, ospite il gelataio campione del mondo Marco Venturino (FOTO)

Classica divisa bianca da gelataio e un viso che non è nuovo alla provincia di Savona.

Nella serata di ieri era facile scoprire a I Soliti Ignoti- Il Ritorno, programma prime time su Rai 1 condotto da Amadeus che chi fa il gelato più buono del mondo è il cellese/varazzino Marco Venturino.

Il titolare della gelateria I Giardini di Marzo presente a Varazze e Celle, che si è classificato al primo posto del ranking mondiale come miglior gelatiere del 2022, si è presentato come primo ignoto della serata e i concorrenti facilmente hanno indovinato il suo mestiere.

Successivamente è stato il turno del parente misterioso e a scendere in gioco è stata la figlia di Marco Carola. I due concorrenti però non hanno notato la somiglianza tra i due non riuscendo così a portarsi a casa il tanto ambito premio finale.