Agricoltura biologica: crescono consumi e produzione in Italia

L’agricoltura biologica è caratterizzata dalla sostenibilità dei processi di produzione, preparazione e distribuzione degli alimenti. Oltre a produrre cibo più sano perché libero da sostanze chimiche, contribuisce ad abbassare le emissioni e il consumo di energia. È poi meno dannosa per l’ecosistema e tutela maggiormente la biodiversità, limitando l’uso di fertilizzanti e pesticidi. Per tutte queste ragioni, ha un ruolo importante all’interno delle politiche del green new deal europeo che punta alla neutralità carbonica per i paesi membri della Ue entro il 2050. Uno degli obiettivi della strategia farm to fork, che punta a implementare pratiche sostenibili nel settore alimentare, è dedicare almeno il 25% dei terreni coltivabili all’agricoltura biologica entro il 2030. L’Italia è da questo punto di vista tra i paesi più virtuosi.

Crescono i consumi di prodotti biologici

I numeri del Sana, Salone internazionale del biologico e del naturale che si è tenuto a Bologna in settembre, confermano l’interesse dei consumatori italiani per i prodotti bio. Nel 2022 l’89% delle famiglie in Italia, cioè nove su dieci, ha acquistato alimenti biologici almeno una volta. Negli ultimi dieci anni, il mercato interno di prodotti coltivati e preparati in modo sostenibile ha visto un incremento del 131%. Nell’ultimo anno il valore totale delle vendite di prodotti bio nel nostro paese è stato superiore ai 5 miliardi di euro, una quota che corrisponde al 3,5% del totale delle vendite a livello globale. In particolare, si è notato un aumento del 53% dei consumi fuori casa, mentre sono in leggero calo (-0,8%) gli acquisti per consumo domestico.

Il principale canale di acquisto è ancora la grande distribuzione con il 57% del totale. I dati mostrano una crescita notevole del canale dei discount (+13,8%) e degli e-commerce (+5%). Questi ultimi sono spesso utilizzati per acquistare prodotti meno disponibili nei canali tradizionali, come cibo a base di semi di canapa da agricoltura bio oppure ingredienti sostenibili per la preparazione di piatti internazionali. Guardando al tipo di prodotti più acquistati, spiccano al 57% quelli a lunga conservazione come pasta e conserve. I prodotti freschi (formaggi, yogurt, uova, salumi) sono al 20% mentre l’ortofrutta rappresenta il 13% delle vendite. L’acquisto di carni biologiche cresce di molto al +15%, spinto da una sempre maggiore attenzione alle condizioni di vita degli animali da allevamento.

La produzione bio in Italia e in Liguria

I numeri dell’Osservatorio Sana riguardanti la produzione di alimenti bio mostrano per l’Italia un quadro già positivo e in ulteriore miglioramento. La superficie dedicata al biologico nel 2021 è stata vicina ai 2,2 milioni di ettari, uno dei valori assoluti più alti all’interno dell’Unione europea, accanto a Francia e Spagna. Il dato è particolarmente significativo in quanto le aree dedicate al bio sono aumentate notevolmente dal 2012, con un +79,5%. In percentuale, la superficie a coltivazione sostenibile rappresenta il 17,5% del totale dei terreni coltivati, valore quasi doppio rispetto alla media Ue che si ferma al 9%. l’Italia è quindi sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo della strategia farm to fork, cioè quello di utilizzare per alimenti bio il 25% dei terreni coltivati.

Per quanto riguarda la Liguria, nel 2021 le superfici dedicate all’agricoltura biologica sono aumentate dell’11%. Il totale delle aree per coltivazione bio raggiunge ora il 15% dell’utilizzo complessivo di terreni agricoli in regione. Tra le produzioni per le quali si distingue la Liguria troviamo olivo, ortaggi, foraggio e produzioni aromatiche, ma anche prodotti dell’attività zootecnica come formaggi, latte, miele e carni. Di particolare rilevanza si conferma il distretto della Val di Vara, non a caso detto anche “Valle del biologico”.