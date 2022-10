Hotel, arrivano le prenotazioni per il ponte di Ognissanti, ma l'aumento dei costi costringe gli albergatori alla chiusura

Il meteo favorevole aiuta gli albergatori liguri che stanno ricevendo un buon numero di prenotazioni in vista del ponte di Ognissanti. Aldo Werdin, presidente di Federalberghi fa il punto della situazione per i prossimi giorni.

“Si stanno muovendo le prenotazioni, - commenta - per adesso prevalentemente gli arrivi sono previsti per la giornata di sabato, si tratta di turisti che hanno prenotato fino a domenica, anche perché lunedì non tutti fanno ponte, ma auspichiamo che arrivino prenotazioni fino a martedì. Se si mantengono queste condizioni meteorologiche c'è sicuramente più flusso. Ovviamente il clima favorevole avvantaggia anche le strutture dell'entroterra, la Liguria non è solo mare, siamo forti sull'enogastronomia, qui è bello anche fare escursioni, andare per funghi, visto che questo è il periodo giusto”.

Gli arrivi rappresentano una manna dal cielo per gli albergatori alle prese con l'aumento dei costi per l'energia che ha portato numerosi hotel a chiudere in questo periodo di bassa stagione. “Noi stavamo aspettando nuove notizie dal nuovo governo, - spiega Werdin - speravamo arrivassero nuove direttive da Bruxelles, però questo non è successo, quindi molti alberghi, specialmente quelle di fascia media hanno chiuso”.

“Come Federalberghi – continua - abbiamo chiesto un intervento piuttosto energico perché la situazione è simile a quella che ci siamo trovati ad affrontare durante la pandemia. Non si tratta solo dell'aumento dei costi energetici, ma di tutti gli altri come i generi alimentari e il servizio di lavanderia che è aumentato di circa il 15 per cento. Noi andiamo incontro a una bassa stagione, anche se il clima è mite. Normalmente in questo periodo gli hotel abbassano i prezzi, ma adesso più di tanto questo non si può fare, altrimenti si lavora in perdita, quindi c'è chi chiude e ne approfitta per abbellire gli alberghi”.