L'oroscopo di Corinne dal 28 ottobre al 4 novembre

ARIETE: vi attende al varco una settimana densa di impegni, trattative, sensi e controsensi, sbalzi umorali e sborsi un po’ anormali, bisticci casalinghi od operativi, incontri inaspettati, viavai di comunicati e una tensione che non riuscite a placare. Una vecchia conoscenza si rifarà viva mentre una richiesta personale o materiale infastidirà oppure difetterete in serenità. Nella notte di Halloween esprimente un desiderio che forse si realizzerà! Domenica alquanto movimentata.

TORO: il supporto di Giove, dal 29 ottobre, sarà di buon auspicio per chiunque aneli dare un’impronta stabile alla quotidianità o attenda dall’arcana sorte un cenno di magnanimità alla faccia di quel Saturno dispettoso sempre pronto sparpagliare la via di problemi, incognite e patemi. Pur non essendo la forma perfetta vi toccherà correre a destra e a manca, sopportare dei mugugni ma, nel contempo, farete un buon acquisto o gioirete per una affermazione e il 31… zucca in quantità!

GEMELLI: andare oltre le parvenze senza biasimare o brontolare ma cercando di comprendere le motivazioni dell’irrequietezza altrui sarà un’ottima soluzione per la definizione di vetuste angustie… Accantonate dunque l’orgoglio e se sapete di aver sbagliato nei confronti di qualcuno domandate scusa. Un paio di cose strane vi accadranno proprio in prossimità delle adiacenti solennità. Mangiare una tortina di mele, noci e miele, insieme ad amici o familiari appagherà palato, anima e cuore.

CANCRO: agitati e fermentati non riuscirete a star fermi assomigliando ad una giostra da cui sarebbe opportuno scendere prima di fondere. Un guizzo di tristezza colpirà a tradimento: trattasi probabilmente di un ricordo, una commemorazione o di una faccenda destante apprensione così come ci sarà chi tenterà di prendervi per il naso… Una leggenda suggeriva di posizionare, la sera del 31 ottobre, una zucchetta dentro ad un pentolino di rame al fine di allontanare guai e malignità …

LEONE: quante solfe bussano all’uscio: dal sopportare musoni a babilonie spettanti soldini, congiunti, burocrazie ed idiozie. Vagare con la fantasia servirà a far apparire la realtà meno ostica pur dovendo egualmente impugnare il timone di una faccenda delicata affinché vada in porto. Imparate inoltre a farvi rispettare e sappiate che far uso di vitamina C, potassio e magnesio aiuterà a rinforzare le difese immunitarie. Corrucci per un anzianotto e 1° novembre assai peculiare. Infreddature.

VERGINE: con Giove, dal 29 ottobre in opposizione al Sole, i dì sembreranno più pesanti di un mattone e a renderli tali contribuiranno dei contatti con uno zuccone, delle questioni da sistemare, dei soldi da sborsare, un insieme di anomali contesti e tanta voglia di mandare a quel paese chi non capisce un accidempoli… In caso di maltempo guidate prudentemente e guardatevi da azzardati sorpassi od incompetenti. Prendete e conservate dei semi di zucca: serviranno da scacciaguai! Domenica triste.

BILANCIA: gli amici si vedono nel momento del bisogno: proverbio che saggerete personalmente iniziando a fare una cernita… Oltretutto un fioco rendimento dipenderà dallo stress e da situazioni talmente complicate dal non saper se prendere delle decisioni o aspettare… Un spizzico di trambusto lambirà chi opera in ambito pubblici o sanitari. Non è Halloween senza zucca: stregate il palato con piatti annoveranti questo mitico ortaggio strapieno di vitamine e potassio! Doloretti sparsi.

SCORPIONE: la quadratura del primo quarto di Luna renderà i pensieri più arruffati del pelo di un gatto infuriato ponendovi in uno stato mentale sonnacchioso ed annebbiato… Dovreste allontanarvi da habitat soffocanti ma non essendo ciò fattibile sfruttate ciò che rimane delle vostre potenzialità e in fatto di amicizie e di soldi state sul “chi va là”. Si dice che tenere in tasca una fava e una castagna sino alla fine dell’inverno attiri la prosperità … Tentar non nuoce! Feste e regali per chi avanza d’età.

SAGITTARIO: abbiate cura di voi e se una faccenda impensierisce sappiate che, pur se non nell’immediato, si risolverà. Spuntano anche degli stupori, dei batticuori, delle libagioni, dei comunicati mozzafiato, delle contrastanti emozioni, dei rammarichi per un conoscente. Le mattinate appaiono incasinate, i pomeriggi stressanti, le serate pepate. Il giorno dei Santi cercate di riposare e non scordate di volgere un pensiero a chi, da lassù, vi potrà aiutare. Fattibili degli imprevisti nel week end.

CAPRICORNO: guizzi di nervosismo colpiranno a tradimento e presenze scarsamente rasserenanti incideranno sull’umore… Poi, col contributo di stelle luminose e maliziose, ciò che sembrava incomprensibile si decifrerà ponendovi nella condizione di controbattere ad iniquità o tripudiare per una rivincita personale. Talune arrabbiature proveranno da scritti o versamenti incongruenti mentre una buona novella rasserenerà. Di buon auspicio mettere tre zucchette sul davanzale!

ACQUARIO: preannuncerà diletti o scherzetti il primo quarto di Luna del 1° novembre nella vostra costellazione? Una cosa è certa che la settimana sarà talmente incasinata dal lasciar esiguo spazio al sollazzo annesse delle preoccupazioni lambenti il settore materiale dove primeggerà un punto interrogativo. Appuntamenti da posticipare e precauzioni da usare in ogni locale onde scagionare una forma influenzale. Il 31 ottobre collocate una zucchetta rotondetta nell’ingresso dell’abitazione.

PESCI: novembre: mese di rievocazioni, di castagne abbrustolite, foglie cadenti e speranze silenti Sotto l’egemonia di un Marte refrattario, apparirete abbacchiati, snervati, accigliati ma, grazie ad un caso fortuito, riuscirete a sciogliere nodi, rinvenire scappatoie, rimuovere condizioni paludose, recuperare verve ed energia. Il giorno di Ognissanti introducete nel desco (oltre la proverbiale zucca) delle castagne, dei ceci, dei carciofi e una torta di pasta di mandorle. Propensione ai raffreddori.