Pesca, Piana: "Via libera alla richiesta di Liguria e Toscana per un riparto Feamp commisurato alle esigenze dei territori"

E’ stato approvato giovedì 27 ottobre, nel corso della Cpa (Commissione Politiche Agricole) pomeridiana coordinata dall’Assessore all’Agricoltura della Regione Puglia Donato Pentassuglia, la proposta formulata dalla Regione Liguria e Toscana di riparto con cui si chiedevano risorse ulteriori sul Feamp (fondo europeo per la politica marittima, la pesca e l'acquacoltura), utili per dare un sostegno uniforme in Italia alle marinerie e alle imprese di acquacoltura.



“Un risultato molto importante – spiega il vice presidente con delega alla Pesca Alessandro Piana – per la nostra regione. Riusciremo così a sostenere con misure adeguate la flotta ligure di 500 barche e le oltre 410 imprese ittiche. La nuova programmazione del Feamp vede un incremento di risorse rispetto agli anni passati di oltre 1 milione di euro, con un budget di quasi 12 milioni fino al 2027. Ringrazio gli Uffici per il lavoro di questi mesi e gli altri assessori alla Pesca che hanno compreso e appoggiato la nostra richiesta".